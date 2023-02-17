Генплан Екатеринбурга до 2045 года планируют утвердить уже этим летом

Генплан Екатеринбурга, рассчитанный до 2045 года, планируют утвердить уже этим летом. Об этом рассказал замглавы уральской столицы Рустам Галямов.

По его словам, мэрия уже направила новый Генплан в областное правительство на согласование.

Напомним, что в соответствии с постановлением заксобрания Свердловской области, полномочия по утверждению Генплана Екатеринбурга с 1 января 2023 года были возложены на региональный минстрой. По мнению представителей ЗакСО, решение позволит быстрее готовить город к застройке.