17 Февраля 2023
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Происшествия В России
Фото: lobal Look Press/Markiian Lyseiko/zumapress.com

Лидер "приморских партизан", подписавший контракт с ЧВК "Вагнер", погиб в зоне СВО

Член группировки "приморских партизан" Александр Ковтун погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО. Об этом сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТГ-канал ОПС-медиа.

Уточняется, что Ковтун погиб 29 января. Предварительно он, будучи в исправительной колонии, подписал контракт с ЧВК "Вагнер".

Ковтун - один из лидеров "приморских партизан" - в мае 2018 года был приговорен к 25 годам колонии строгого режима.

Члены группировки были признаны виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух полицейских, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и других преступлений.

Банда "приморских партизан" "прогремела" на всю страну после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции.

Ликвидировали группировку в июне 2010 года в Уссурийске, причем в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника банды покончили с собой.

Теги: приморские партизаны, ковтун, сво



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