Евгений Куйвашев поприветствовал свердловских журналистов на конференции СТСЖ

В Екатеринбурге стартовала отчетно-выборная конференция Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ). В мероприятии участвуют губернатор региона Евгений Куйвашев и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Глава Среднего Урала отметил, что выступает за личный диалог со СМИ, он ценит умение свердловских журналистов вести публичную дискуссию по самым важным для региона вопросам.

После короткой речи Евгений Куйвашев покинул заседание.

В конференции также принимает участие Владимир Соловьев, глава СЖР. Ранее во время визита в Екатеринбург он уже призвал к отмене уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и административной статьи за дискредитацию ВС РФ.

В повестке отчетно-выборной конференции СТСЖ - изменения в устав, избрание правления и другие вопросы.