В Перми начали судить пенсионера МВД за наезд на пешеходов на остановке

Сегодня в Свердловском районном суде Перми началось рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП на остановке "Площадь Карла Маркса". Обвиняемым по делу проходит пенсионер МВД Сергей Ощепков 1952 года рождения, передает корреспондент Накануне.RU.

Ему предъявлено обвинение по ч.5 ст. 264 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Обвиняемый сообщил, что в остановку въехал, потому что был без сознания. Потерю сознания обвиняемый объяснил коронавирусом, который, якобы, у него был выявлен уже после ДТП. При этом врач "скорой" во время допроса сообщила, что на осмотре Ощепков отвечал на все вопросы, сказал, что чувствует себя хорошо и про потерю сознания не говорил, экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Напомним, 24 сентября 2022 года на ул. Белинского произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 годов рождения. Еще один пешеход, девушка 1990 года рождения получила различные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. В ходе проведения комплекса следственных мероприятий и ряда экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, установлено, что водитель автомобиля "Ниссан", находясь в болезненном состоянии, не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта "Площадь Карла Маркса", где находились четыре пешехода.