На Сахалине пропал вертолет с экипажем из трех человек

На Сахалине с радаров пропал вертолет Robinson 44, он также не вышел на связь в назначенное время. Сейчас на поиски пропавшего борта вылетел другой вертолет этой же модели и самолет Ан-26, передает Telegram-канал "112". Сообщается, что сработал поисковый маяк пропавшего вертолета. По данным РБК, на борту находились три человека.

Дополнение: Telegram-канал Shot сообщил, что вертолет мог разбиться у пика Чехова, а на борту было пять человек: четыре пассажира и пилот. Они выжили, но получили тяжелые травмы. Предварительная причина катастрофы - плохая видимость.