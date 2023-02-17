17 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Новым командующим ЦВО стал генерал-лейтенант Мордвичев

В Центральном военном округе официально сменился командующий. Место генерал-полковника Александра Лапина занял генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

"Поздравляю Андрея Мордвичева с назначением на пост командующего Центральным военным округом. Боевой генерал, смелый человек. Раненый при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами", — написал депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Соответствующая информация о смене командующего ЦВО также появилась в базе "Спарк" и в ЕГРЮЛ.

Андрей Мордвичев родился в 1976 году, окончил высшее танковое командное училище, а позже и общевойсковую академию им. Фрунзе и академию Генштаба. Во время спецоперации был ответственным за освобождение Мариуполя и за взятие "Азовстали". Награжден орденом "За военные заслуги" и медалью Суворова.

Генерал Лапин в январе стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. Ранее он подвергался критике главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за руководство подразделениями в зоне СВО.

Теги: командующий, ЦВО, Андрей Мордвичев, Александр Лапин



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