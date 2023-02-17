17 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Reuters / Sertac Kayar

Эксперты: Возможное землетрясение в Стамбуле превысит потери от прежних катастроф в Турции

Сейсмологи ожидают, что еще одно мощное землетрясение, превышающее потери на юго-востоке Турции, может произойти в Стамбуле, пишет газета Hürriyet.

Ученые констатируют, что город находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 километрах к югу от того участка Северо-Анатолийского разлома, который проходит под Мраморным морем. Именно это и предопределяет сейсмическую угрозу.

Иными словами, говорится в статье, землетрясение в Кахраманмараше — "это почти репетиция стамбульского землетрясения".

В Стамбуле насчитывается 1 миллион 164 тысячи зданий и 4,5 миллиона квартир, в каждой из которых проживает в среднем 3,3 человека. При землетрясении магнитудой 7,5 и выше ожидается, что 13 492 здания будут критично повреждены, 39 тысяч 325 зданий — сильно повреждены, пишет РИА Новости.

По последним данным, в результате землетрясений на юго-востоке Турции погибли более 38 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч.

Ранее Эдвин Ниссен, профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия, заявил, что землетрясения в Турции входят "в пятерку или десятку" сильнейших когда-либо зарегистрированных землетрясений с эпицентром на суше.

Теги: стамбул, турция, землетрясение



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