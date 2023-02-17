Жителей Сургута предупредили об ухудшении качества воды из-за коммунальной аварии

Жителей Сургута предупредили об ухудшении качества питьевой воды из-за отказа пожарного гидранта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, инцидент произошел около полуночи, на придомовой территории по ул. 50 лет ВЛКСМ, 3. Прилегающая к участку с пожарным гидрантом площадь оказалась залита холодной водой, которая также разлилась и на проезжей части.

На место незамедлительно выехали аварийные бригады УК "Сервис-3", "Горводоканала" и служб МЧС. Выброс воды был остановлен в течение 40 минут. Вода с проезжей части убрана. Перекрытие водоснабжения в жилых домах не требуется.

"На данный момент неисправность гидранта устранена, водоснабжение близлежащих жилых домов обеспечивается по основной схеме, возможно, к сожалению, временное ухудшение качества воды", - прокомментировал ситуацию глава города Андрей Филатов.

Проезжая часть улицы очищена от разлива воды, обработана песко-соляной смесью.