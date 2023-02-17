Вице-премьер Украины рекомендовала жителям Артемовска немедленно покинуть город

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рекомендовала гражданским жителям города Артемовска (Бахмута) эвакуироваться как можно быстрее из-за тяжелых боев.

"Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным. Обращаюсь к гражданским, которые находятся в Бахмуте: если вы адекватны, законопослушны и патриотические граждане, вы должны немедленно эвакуироваться", - написала вице-премьер в своем Telegram-канале.

Она добавила, что, оставаясь в городе, гражданские подвергают себя и своих близких опасности, создают дополнительные проблемы военным, полиции, волонтерам.

"Вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности. Поскольку они вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность. Поэтому призываю вас немедленно эвакуироваться. Как это сделать и куда обращаться, вы хорошо знаете", - заключила вице-премьер.