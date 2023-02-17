В Екатеринбурге мошенница украла у банка 5 млн рублей, изобразив из себя "деловую женщину"

В Екатеринбурге 38-летнюю женщину подозревают в хищении нескольких миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, ранее в органы внутренних дел обратился представитель отделения крупного банка в уральской столице. Банкир рассказал, что в марте 2021 года одна из клиенток оформила кредит на 5 млн рублей. Заемщица указала, что якобы работает в нефтегазовой отрасли и имеет солидный доход. Выглядела женщина соответствующе – дорогая одежда, маникюр и аксессуары.

После оформления документов клиентка получила в кассе всю сумму наличными за вычетом 735 тысяч рублей, предусмотренных в качестве взноса по договору страхования. Через некоторое время она расторгла страховой договор, и оставшиеся деньги были также перечислены на ее счет, откуда их сняли через банкоматы.

С марта по октябрь 2021 года женщина исправно вносила платежи по кредиту, перечислив около 350 тысяч рублей, однако затем перестала это делать и не выходила на связь. Тогда банкиры решили перепроверить ее данные. Организация, чьей сотрудницей представилась клиентка, сообщила, что таких работников у них нет, а справки 2-НДФЛ на ее имя не выдавались.

В дело вступили полицейские, которые выяснили, что подозреваемая действительно не имеет отношения к нефтегазовой сфере, а работает обычной сотрудницей в пункте выдачи товаров одной из интернет-площадок. Когда женщину задержали, она признала свою вину. Аферистка подтвердила, что изображала из себя деловую, чтобы без проблем получить деньги в банке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Теперь обманщице грозит до 10 лет лишения свободы.