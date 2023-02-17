Португалия прекращает программу выдачи "золотых виз"

Правительство Португалии прекращает программу выдачи так называемых "золотых виз" – возможности получить гражданство при покупке недвижимости. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. Таким образом страна собирается бороться с спекуляцией в области недвижимости.

Издание Publico сообщает, что уже выданные на этом основании визы будут продляться только в том случае, если приобратенная недвижимость используется для "собственного и постоянного проживания владельца или его детей" или сдается в аренду на долгосрочной основе.

За время действия программы – с 2012 по 2023 годы – было выдано 11 628 таких виз (вид на жительство за инвестиции). Только 22 визы были выданы за создание рабочих мест в стране, остальные – при покупке недвижимости. Около половины виз (5258) получили граждане Китая, еще 1178 – бразильцы, третье место у граждан США (558 виз).