В Самарской области на оборонном заводе рванула взрывчатка
Взрывчатка сдетонировала 16 февраля на Чапаевском механическом заводе (Самарская область).
"В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения", - сообщили ТАСС в экстренных службах.
Чапаевский механический завод выпускает широкую гамму капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, детонирующих шнуров, кумулятивных зарядов, герметичных взрывных патронов, патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.