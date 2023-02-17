Концессионером ВСМ Москва – Петербург вместо Siemens может стать группа "Синара"

Концессионером высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург может стать группа "Синара", документы для подачи в Правительство заявки уже подготовлены. Изначально технологическим партнером в проекте должна была быть Siemens, теперь его сменили "Уральские локомотивы" (бывшее СП Siemens с "Синарой"), которые к 2028 г. должны разработать поезд, развивающий скорость 400 км/ч.

ОАО РЖД совместно с предполагаемым концессионером на основании обращения группы "Синара" в правительство от 13 июля 2022 г. прорабатывает организационно-правовую модель взаимодействия участников концессионной инициативы, "отражающую распределение финансовой нагрузки и возникающих обязательств между всеми ключевыми участниками процесса", следует из документов, которые видел "Ъ". Согласован пакет документов для подачи в правительство заявки частной концессионной инициативы по организации строительства и эксплуатации магистрали, сообщается в документе.

Предполагается, что входы в Москву и Петербург (участки Москва - Крюково и Обухово - Петербург) будут строиться за счет инвестпрограммы ОАО РЖД и бюджета, в то время как основная протяженность трассы – участок Крюково – Обухово протяженностью 624,2 км – должна быть отдана в концессию. Стоимость этого участка оценивается в 1,66 трлн руб.

Концессионное партнерство напрямую зависит от технологического – кто именно будет поставлять подвижной состав для магистрали и, соответственно, под какие технические потребности будет проектироваться трасса. Для трассы Москва-Петербург наиболее вероятным партнером прежде была Siemens. Однако немецкая компания в мае 2022 г. приняла решение об окончательном уходе из России. У Siemens было СП с "Синарой" – "Уральские локомотивы", собиравшее, в частности, "Ласточки". В конце 2022 г. объявлялось о достижении почти полной локализации "Ласточек" в 2023 г.