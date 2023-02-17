17 Февраля 2023
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Фото: Накануне.ru

Лукашенко изменил Устав ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Ратифицировать Четвертый протокол о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 г., подписанный 26 августа 2022 г.", - приводит ТАСС сообщение.

Документ был ратифицирован белорусским парламентом в конце января 2023 г. В соответствии с Четвертым протоколом, статья восемь Устава ОДКБ дополняется положением, что государства-члены взаимодействуют также в сфере биологической безопасности, а статья 17 Устава ОДКБ – положением о возможности досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности.

Теги: Александр Лукашенко, ОДКБ, Устав



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