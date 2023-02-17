Ingka Group, владеющая IKEA и "Мега", решила продать недвижимость в России

Шведская Ingka Group, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA и торговыми центрами "Мега", решила продать недвижимость в России, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их данным, группа ищет покупателя на весь портфель своей недвижимости. Его площадь оценивается в 2,3 млн кв. м, арендная площадь — 1,8 млн кв. м. Это 14 торговых центров "Мега", гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также участки, на которых планировалось строительство новых ТЦ.

По словам источников, сейчас переговоры в начальной стадии ведутся минимум с двумя потенциальными покупателями, чьи имена не раскрываются. При этом отмечается, что окончательное корпоративное решение о продаже этих активов еще не принято.

Ранее правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Как сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс" (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес". Оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в РФ, продукцию этих предприятий станут реализовывать в отечественных розничных сетях.