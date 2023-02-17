17 Февраля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: sledcom.ru

В Прикамье ребенок провалился под лед

В Прикамье ребенок провалился под лед. Его спасли случайные прохожие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа.

Инцидент произошел накануне, в селе Култаево, рядом с ГТС. В администрации округа отмечают, что лед там непрочный, и что территория не место для прогулок. В мэрии сообщили, что ситуацию еще раз разберут в школе, но также попросили родителей поговорить со своими детьми об опасности выхода на лед.

В комментариях люди отметили, что в месте, где ребенок едва не утонул, видны проталины, и пожаловались на состоянии моста через пруд: доски моста прогнили и рассыпаются, сетка ограждения рвется. По словам комментаторов - есть риск упасть и провалиться в воду. В мэрии пообещали рассмотреть ремонт моста в этом году, в случае выделения дополнительного финансирования или образования экономии в имеющемся бюджете, в противном случае, вопрос будет отложен на год.

Теги: ребенок, лед, пруд, прохожие



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