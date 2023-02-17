В Екатеринбурге менеджер автомагазина присвоил около 500 тысяч рублей

В Екатеринбурге полицией возбуждено уголовное дело в отношении менеджера автомагазина. 30-летний работник подозревается в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, менеджер три месяца присваивал себе часть выручки магазина по продаже автошин и дисков. При этом он не стал придумывать никаких сложных схем и просто брал деньги из кассы, а также продавал часть товара без учета. Недостача в 442 тысячи рублей была выявлена в ходе инвентаризации. После этого представители организации обратились в полицию.

К тому времени, когда на него вышли силовики, предприимчивый менеджер уже уволился из магазина. Официально он был зарегистрирован в Шадринске (Курганская область), а в Екатеринбурге жил на съемных квартирах. Когда молодого человека задержали, он признался в хищении вверенных ему денег.

Возбуждено дело по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата с использованием служебного положения). Менеджеру грозит до шести лет лишения свободы. Пока что его отпустили на подписку о невыезде.