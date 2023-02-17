17 Февраля 2023
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Происшествия Крым
Фото: Накануне.RU

В Стрелецкой бухте в Севастополе сгорел малый противолодочный корабль

Минувшей ночью в Стрелецкой бухте в Севастополе сгорел малый противолодочный корабль, списанный и готовившийся к утилизации.

"Противопожарная служба ЧФ и силы МЧС оперативно выехали на место. Сейчас возгорание ликвидировано полностью, остаётся  задымление. Пострадавших нет. Предварительные причины возгорания - розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что поделился этой информацией, чтобы "ципсошники не попытались вывернуть это как свою  перемогу".

Чуть позже он сообщил, что "укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам". "Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме", - пояснил чиновник.

Теги: севастополь, корабль, пожар, беспилотник



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