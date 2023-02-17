17 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Краснотурьинская женская колония подготовила для детей ЛДНР вязаные игрушки и книги

Сотрудники ИК-16 Краснотурьинска подготовили для детей из ЛДНР подарки в рамках благотворительной акции "Подари детям сказку".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, процессом сбора гуманитарной помощи руководила заместитель начальника учреждения майор внутренней службы Людмила Тукина. Совсем скоро дети получат теплые вещи, вязаные игрушки и книги.

Гуманитарная помощь детям ЛДНР от Краснотурьинской женской колонии(2023)|Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

"В учреждении стало доброй традицией оказывать посильную помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лишенным по разным причинам родительской опеки и домашнего тепла", - рассказали в ГУФСИН.

Напомним, что Екатеринбург разделил со столицей РФ лидерство по сбору гуманитарной помощи жителям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Наиболее востребованными вещами в 2022 году стали теплая одежда, обогреватели и продукты питания.

Теги: Краснотурьинск, женская колония, дети, игрушка, книга



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