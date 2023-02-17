Краснотурьинская женская колония подготовила для детей ЛДНР вязаные игрушки и книги

Сотрудники ИК-16 Краснотурьинска подготовили для детей из ЛДНР подарки в рамках благотворительной акции "Подари детям сказку".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, процессом сбора гуманитарной помощи руководила заместитель начальника учреждения майор внутренней службы Людмила Тукина. Совсем скоро дети получат теплые вещи, вязаные игрушки и книги.

"В учреждении стало доброй традицией оказывать посильную помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лишенным по разным причинам родительской опеки и домашнего тепла", - рассказали в ГУФСИН.

Напомним, что Екатеринбург разделил со столицей РФ лидерство по сбору гуманитарной помощи жителям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Наиболее востребованными вещами в 2022 году стали теплая одежда, обогреватели и продукты питания.