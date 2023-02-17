17 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: CNN

Байден прошел медосмотр: 80-летнего президента признали "здоровым и энергичным"

80-летний президент США Джо Байден остается "здоровым" и "энергичным", сообщил его врач после очередного медицинского осмотра. Глава государства "способен успешно выполнять президентские обязанности", резюмировал специалист.

Медобследование Байден прошел в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Известно, что у президента взяли на биопсию образцы тканей, результаты исследования пока не известны. Остальные органы и системы не вызвали у медиков нареканий, в том числе "чрезвычайно тщательный" неврологический осмотр не выявил никаких симптомов инсульта, рассеянного склероза или болезни Паркинсона.

В отчете доктора Кевина О'Коннора говорится, что у Байдена "неуверенная походка", ему выписали индивидуальные ортопедические стельки. Также обновлен рецепт на контактные линзы, рекомендованы тренировки пять дней в неделю

О'Коннор сказал, что самым заметным событием со здоровьем для Байдена за последний год была его борьба с COVID-19 летом. О'Коннор сказал, что уровень кислорода в крови Байдена не опускался ниже 97% и что его жизненные показатели оставались нормальными на протяжении всей болезни. Никаких остаточных явлений или побочек от коронавируса у президента не осталось.

Также врачи сообщили, что Байден часто кашляет – это симптомы гастроэзофагеального рефлюкса, которые обостряются после еды.

Теги: джо байден, медосмотр, президент сша, здоровье



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