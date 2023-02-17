Минтруд утвердил список жизненных событий для получения права на соцпомощь

Сегодня вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, который утверждает перечень жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной поддержки, соцуслуг и иных государственных социальных гарантий и выплат. Приказ был издан еще в конце ноября.

В перечне всего 12 пунктов. Первые восемь вступают в действие сразу. Среди них:

- рождение ребенка;

- установление инвалидности;

- достижение пенсионного возраста;

- достижение ребенком определенного возраста;

- беременность;

- установление опеки;

- создание молодой семьи;

- потеря кормильца.

С 1 января 2024 года добавятся еще три жизненных события для получения права на соцпомощь:

- получение статуса многодетной семьи;

- присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий;

- получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.

С 1 января 2025 года вводится соцпомощь при достижении предпенсионного возраста. Раньше его не было.