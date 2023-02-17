17 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минтруд утвердил список жизненных событий для получения права на соцпомощь

Сегодня вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, который утверждает перечень жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной поддержки, соцуслуг и иных государственных социальных гарантий и выплат. Приказ был издан еще в конце ноября.

В перечне всего 12 пунктов. Первые восемь вступают в действие сразу. Среди них:

- рождение ребенка;
- установление инвалидности;
- достижение пенсионного возраста;
- достижение ребенком определенного возраста;
- беременность;
- установление опеки;
- создание молодой семьи;
- потеря кормильца.

С 1 января 2024 года добавятся еще три жизненных события для получения права на соцпомощь:

- получение статуса многодетной семьи;
- присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий;
- получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.

С 1 января 2025 года вводится соцпомощь при достижении предпенсионного возраста. Раньше его не было.

Теги: соцподдержка



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