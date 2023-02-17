Минтруд утвердил список жизненных событий для получения права на соцпомощь
Сегодня вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, который утверждает перечень жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной поддержки, соцуслуг и иных государственных социальных гарантий и выплат. Приказ был издан еще в конце ноября.
В перечне всего 12 пунктов. Первые восемь вступают в действие сразу. Среди них:
- рождение ребенка;
- установление инвалидности;
- достижение пенсионного возраста;
- достижение ребенком определенного возраста;
- беременность;
- установление опеки;
- создание молодой семьи;
- потеря кормильца.
С 1 января 2024 года добавятся еще три жизненных события для получения права на соцпомощь:
- получение статуса многодетной семьи;
- присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий;
- получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.
С 1 января 2025 года вводится соцпомощь при достижении предпенсионного возраста. Раньше его не было.