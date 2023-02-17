17 Февраля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье священника, обвиняемого в краже, оставят в СИЗО до 16 марта

Священник Николай Вернигор, в прошлом настоятель Свято-Никольского кафедрального собора в Кудымкаре, запрещен к служению, из-за обвинения в краже в особо крупном размере, сообщает РБК-Пермь.

По версии СЧ СУ управления МВД России по Перми, преступление совершено с января 2021 года по 26 октября 2022 года.

"Неустановленное в ходе следствия лицо, находясь по адресу г. Кудымкар, ул. Советская, 27 (архиеререйские покои – прим. Авт.), путем свободного доступа похитило принадлежащее Олегу Миронову имущество на общую сумму более 1 000 000 рублей, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере", – говорится в постановлении от 23 ноября.

Олег Миронов – это светские имя и фамилия епископа Никона, управляющего Кудымкарской и Верещагинской епархией с 19 марта 2014 года по 13 апреля 2021 года.

Похищенным имуществом, полагают в полиции, противоправно завладел помощник управляющего епархией Вернигор. 24 ноября 2022 года Свердловский районный суд Перми поддержал ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО. Священник пробудет в СИЗО до 16 марта.



Теги: священник. СИЗО, Николай Вернигор, кража



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