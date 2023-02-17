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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Мэр Сургута пригласил Барбару Брыльску в город, чтобы та убедилась в отсутствии "нищеты"

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов присоединился к своим коллегам из Омска и Новосибирска и высказался о словах польской актрисы Барбары Брыльской про "нищету и невозможность жить" в сибирских городах.
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"Бояться их (северных городов) не нужно. Нужно попробовать приехать сюда и убедиться в том, что Сибирь уже давно прогрессивна и вполне уютна для жителей и гостей. Полностью разделяю мнение коллег – мэра Новосибирска Анатолия Локотя и губернатора Омской области Александра Буркова, поддержавших родные города. Север ежегодно притягивает тысячи новых жителей, причём не только из России – это факт, говорящий сам за себя", - написал Филатов в своем telegram-канале.

По словам Филатова, "понятно, что слова артистки не подкреплены какими-то аргументами".

"Сегодняшняя агрессивная враждебность Польши по отношению к России сквозит в этих словах. Убеждён, знает и сама Брыльская, что жизнь за пределами Москвы, Санкт-Петербурга есть. И совсем не хуже, чем в центре России. В этом – одна из уникальных черт нашей страны. Она разная, но всегда самобытная, уютная, богатая традициями, культурой, ценностями и что важно, настоящая. А не бутафорная, как новое мнение о России актрисы старого, но доброго и всеми любимого советского кино", - написал Филатов.

Сургут(2022)|Фото: Накануне.RU

Мэр Сургута пригласил актрису в город, чтобы она лично смогла убедиться в сказанном им, уточнив, что народ в Сургуте, как и в Югре в целом, многонациональный и по-настоящему гостеприимный.

Ранее в СМИ появились высказывания Брыльски о том, что люди в России живут очень плохо, в частности, в Омске и Новосибирске актрисе якобы страшно выходить из самолета, так как "там везде нищета, там невозможно жить".

Теги: Андрец Филатов, Сургут, Барбара Брыльска



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Ранее 16.02.2023 15:12 Мск В Омске и Новосибирске отреагировали на слова Барбары Брыльской о "нищете"


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