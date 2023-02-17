Лидер группы "Несчастный случай" подтвердил, что был задержан полицией в Новосибирске

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев был задержан полицией в Новосибирске.

"Да, [задержание] было, но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет, [протоколов не составляли], все в порядке", —сообщил ТАСС сам артист.

По информации Telegram-каналов, Кортнев был задержан якобы за то, что показал неприличный жест в адрес сотрудника полиции.

При этом пресс-атташе Кортнева заявил РЕН ТВ, что лидера группы "Несчастный случай" никто не задерживал. По его словам, инцидент произошел после задымления, возникшего рядом с местом, где 14 февраля проходил концерт Кортнева и Дмитрия Чувелева. На место событий прибыли сотрудники полиции и пожарные. Концерт доиграть не удалось. Кортнева и Чувелева вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств. После этого их отпустили.