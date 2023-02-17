Министр образования РФ анонсировал появление межвузовского кампуса в Челябинске к 2025 году

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и полпред президента в УрФО Владимир Якушев посетили ЧелГУ. Участникам презентовали макет будущего межуниверситетского кампуса, также они осмотрели стройплощадку, где уже начались строительные работы в рамках первого этапа, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая совещание, Валерий Фальков отметил, что проект кампуса знаковый и к нему приковано внимание со всех сторон.

"Я хочу обратить внимание на два момента. Первое это сроки, что мешает реализации строительства кампуса? Сроки очень сжатые, первые два общежития должны быть сданы до 1 марта 2024 года. Весь кампус – 2025 год. Второй важный момент – у нас нет опыта совместного существования нескольких университетов на одной территории. Это серьёзный вызов и я бы хотел услышать, что будут расположено в кампусе, какой эффект это даст для социально-экономического развития региона. Просто так перейти в новое помещение и Остаться в тех же организационных формах, с теми же целями, не ради этого строили кампусы. Это должно придать импульс развития системы высшего образования в регионе. Мы рассматриваем кампус как серьёзный инфраструктурный проект, но главное это реальные изменения, которые последуют в университетах", - отметил он.

По словам Владимира Якушева, за строительством кампуса должно последовать совершенно другое качество образования.

"Очень важно, когда речь идёт о создании таких кампусов, о том, что высшая школа должна давать не только высшее образование, но и развивать научный блок. Развитие науки должно быть одной из основных задач. Регион важный, регион всегда был одним из передовых, поэтому важно, чтобы высшая школа соответствовала этому. Вызов серьёзный. У нас среда научная сложная, всё считают себя в этом вопросе основными, главными и самыми умными. Начинает возникать конкурентная среда. Мы должна снять эти вопросы пока идёт стройка, а не на моменте, когда кампус появится", - считает он.

В свою очередь губернатор Алексей Тексте заверил, что вузы уже работают над формированием содержательной составляющей кампуса, и их компетенции позволят с формировать его как современную научно-образовательную среду.

"Для региона это прорывной проект в научно-образовательной сфере, но он даст позитивные эффекты и в экономике, в социальной сфере, послужит продвижению области и закреплению на Южном Урале молодых учёных, специалистов. Важно, чтобы кадры которые выпускали наши вузы, были готовы к самым серьезным задачам, которые стоят перед нашей промышленность и наукой", - подчеркнул он.

Глава региона рассказал, что кампус станет целым студенческим городом. Его площадь составит более 120 тыс. кв. м. Будут созданы объекты для проживания, учебно-научный комплекс, многофункциональный комплекс с конференц-залами и другие пространства. В рамках первого этапа запланировано строительство двух общежитий. Строительные работы уже начались. Они будут запущены в марте 2024 года. Всё остальные объекты должны сдать в 2025 году.

"Все сроки мы выдерживаем. В настоящий момент завершается проектирование. На стройку уже вышли", - добавил губернатор.