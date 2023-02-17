67-летний Брюс Уиллис страдает деменцией

67-летний голливудский актер Брюс Уиллис страдает лобно-височной деменцией (ЛВД), об этом сообщила его семья.

"Сегодня нет лекарств от этой болезни, но мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы", - говорится в заявлении семьи. Родственники надеются, что состояние актера привлечет не только таблоиды, но и внимание общественности и ученых, которые займутся изучением этой неизлечимой пока болезни.

В прошлом году родственники Уиллиса: его жена Эмма Хэмминг, дочери, бывшая жена Дэми Мур – сообщили о диагнозе "афазия" (расстройство речи) у актера, из-за чего он отказался от съемок.

ЛВД поражает те области мозга, которые обычно связывают с личностью, поведением и речью.

Несмотря на прогрессирующее заболевание, Уиллис до последнего времени снимался в кино, хоть и в эпизодических ролях. Так, в январе этого года вышел фильм с его участием "Детектив Найт: Независимость", а в марте выходит боевик "Убийца".

У Уиллиса и Хэмминг две дочери – Мэйбл и Эвелин. От брака с Деми Мур у актера три дочери – Румер, Скаут и Таллула. Румер Уиллис сейчас ждет первого ребенка, так что скоро "крепкий орешек" станет дедушкой.