"Не хочу иметь ничего общего с Америкой". Боец Монсон начал процедуру отказа от гражданства США

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что находится в процессе отказа от американского гражданства, потому что не согласен с политикой США. По его словам, данная процедура может занять пару месяцев.



"Я скучаю по своей семье, но на этом всё. Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и Вооружённые силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней", — цитирует ТАСС слова спортсмена.

Боец также добавил, что ему всё нравится в России, и он хочет, чтоб у него остался паспорт только этой страны.



Напомним, что Монсон в мае 2018 года получил российское гражданство, а позже стал депутатом Совета Красногорского городского округа Московской области от "Единой России". Сейчас спортсмен перебрался в Уфу, чтобы развивать джиу-джитсу и грэпплинг в Башкирии.