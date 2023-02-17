17 Февраля 2023
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Спорт
Фото: Накануне.RU

"Не хочу иметь ничего общего с Америкой". Боец Монсон начал процедуру отказа от гражданства США

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что находится в процессе отказа от американского гражданства, потому что не согласен с политикой США. По его словам, данная процедура может занять пару месяцев.

"Я скучаю по своей семье, но на этом всё. Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и Вооружённые силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней", — цитирует ТАСС слова спортсмена.

Боец также добавил, что ему всё нравится в России, и он хочет, чтоб у него остался паспорт только этой страны.

Напомним, что Монсон в мае 2018 года получил российское гражданство, а позже стал депутатом Совета Красногорского городского округа Московской области от "Единой России". Сейчас спортсмен перебрался в Уфу, чтобы развивать джиу-джитсу и грэпплинг в Башкирии.

Теги: Джефф Монсон, гражданство, США, Россия



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