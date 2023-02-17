Оштрафован муж блогерши из Екатеринбурга, посадившей ребенка за руль

В УГИБДД по Свердловской области завершили проверку нашумевшего видео блогерши из Екатеринбурга, посадившей ребенка за руль авто. В итоге наказан муж женщины.

Ранее бьюти-блогер Алена Шаламова сняла на видео, как ее малолетний сын ездит с отцом за рулем автомобиля. Ролик был опубликован в соцсетях. Затем появилась информация, что у сидевшего за рулем мужчины, который вез ребенка на коленях, якобы вообще не было водительских прав. После этого в Госавтоинспекции заявили, что проведут проверку.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, установлены обстоятельства и личности "героев" этой истории. В ведомстве отметили, что перевозка с нарушением требований ПДД маленького ребенка в автомобиле могла иметь куда более трагичные последствия.

В итоге за нарушения при перевозке сына на супруга уральской блогерши составлен административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Мужчине назначен штраф в 3 тысячи рублей.

Кроме этого, материалы по факту нарушения ПДД направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей по статье 5.35 КоАП – за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в свердловской ГИБДД назвали "вопиющим" видео блогера, посадившей ребенка за руль.