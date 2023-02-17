Сын полковника Росгвардии Васильев выплатит родственникам погибших в ДТП более полумиллиона рублей

В Ленинском районном суде рассмотрели гражданское дело о компенсации морального вреда со стороны Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП на улице Малышева у ТЦ "Алатырь" в Екатеринбурге. По решению суда, осужденный выплатит родственникам погибших более полутора миллиона рублей компенсации морального вреда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в процессе принял принял участие сотрудник ведомства. Во время заседания он дал заключение о доказанности вины Васильева, а также о наличии причинно-следственной связи между полученными нравственными страданиями родной сестры и матери погибшего и виной ответчика.

"Согласно ст. 151 ГПК РФ, если гражданину причинен моральный вред, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации. Ленинский районный суд Екатеринбурга, учитывая позицию прокурора, вынес решение о взыскании с виновника ДТП Васильева компенсации морального вреда в пользу матери погибшего в размере 900 тыс. рублей, в пользу сестры погибшего – 750 тыс. рублей", – рассказали в пресс-службе.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, ДТП случилось в августе 2019 года. Владимир Васильев, находясь за рулем машины KIA RIO, устроил аварию с пятью автомобилями в центре уральской столицы. Машины, в которые он влетел, стояли на светофоре в ожидании зеленого света. В результате погибли два человека. Судебный процесс стартовал в марте 2020 года. Сообщалось, что по данным экспертизы вместо Васильева-младшего мочу сдал его отец, полковник Андрей Васильев. Знакомый обвиняемого - владелец KIA Фомин заявил об угоне. В марте 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Васильева виновным и осудил на 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Виновник ДТП также должен выплатить 2,5 млн руб. в счет возмещения морального вреда родственникам погибших.

В январе прошлого года Васильеву снизили срок наказания с 9 лет и 3 месяцев до 8 лет и 11 месяцев, сняв обвинения в угоне автомобиля.