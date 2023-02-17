В Иркутской области в огне погибли пять человек

В селе Мамоны (Иркутский район области) в огне погибли пять человек.

По данным управления МЧС по Иркутской области, сообщение о возгорании в деревянном двухквартирном доме поступило в 5.09 (по местному времени). В момент приезда на место спасателей горела одна из квартир, из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек.

В 5.38 открытое горение ликвидировано на площади 48 "квадратов". Во время разведки внутри дома обнаружены пять погибших, все взрослые (трое мужчин и две женщины).