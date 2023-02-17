Посольство РФ назвало слова Нуланд об ударах по Крыму подтверждением вовлеченности США в конфликт

Пресс-секретарь посольства РФ в США Игорь Гиренко назвал слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о поддержке ударов Киева по целям в Крыму подтверждением прямой вовлеченности США в конфликт на Украине.

По словам дипломата, "натравливание" ВСУ на Крым сопоставимо с подталкиванием к "атаке на Москву или Владивосток", передает ТАСС.

Москва расценивает подобную позицию как неприкрытое проявление "воинственного настроя" по отношению к России, отметил Гириенко.

Ранее Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. По ее словам, Киев наносит по ним удары, а США поддерживают это. "Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован", - подчеркнула Нуланд.