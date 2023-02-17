В Екатеринбурге произошел пожар на стройке в Академическом

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар на стройке в Академическом районе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 2 часов ночи поступил сигнал о возгорании на улице Академика Ландау в уральской столице. На площади в 60 квадратных метров сгорели два строительных вагончика. Также огонь повредил внутреннюю обшивку еще двух вагончиков на территории строительной площадки.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около 4 часов утра. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, недавно на улице Академика Ландау в Екатеринбурге трое с ножом напали на курьера по доставке еды.