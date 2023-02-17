Продлено отстранение от должности обвиняемого в клевете вице-мэра Новосибирска Скатова

Мировой суд Дзержинского района Новосибирска отстранил обвиняемого в клевете вице-мэра Новосибирска Артема Скатова от занимаемой должности на время судебного разбирательства.

"Суд постановил временно отстранить Скатова Артема Вениаминовича от занимаемой должности заместителя мэра города Новосибирска на период рассмотрения дела в суде", - цитирует ТАСС судью, которая уточнила, что на это время обвиняемому будет назначено ежемесячное пособие на сумму 15,6 тыс. руб.

На время следствия (с 6 декабря 2022 по 17 января 2023 гг.) он также был отстранен от должности.

Скатов, уточняет издание, обвиняется по статье "Клевета". По данным следствия, он 14 февраля 2022 г. направил своему знакомому, являющемуся администратором одного из telegram-каналов, размещающих информационно-аналитические материалы по теме "политика", непосредственно касающиеся Новосибирска и его политических деятелей, негативную информацию о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Савельева, которая в тот же день была опубликована.

Следователи считают, что Скатов обращался к редактору паблика и раньше в силу своей служебной деятельности для размещения постов политического характера. Потерпевший посчитал распространенные сведения клеветническими и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Скатов заявлял, что считает обвинения в клевете попыткой давления на городскую власть. Он курирует в мэрии департамент информационной политики и департамент связи и информатизации.