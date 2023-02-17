СМИ: Генпрокуратуру РФ попросили проверить компании по доставке еды

В Генпрокуратуру России и Роспотребнадзор направлено обращение с просьбой проверить работу сетей, которые занимаются приготовлением и доставкой еды в городах России.

На Good Food, Level Kitchen, Grow Food, Justfood, "Вкусмил", My Food пожаловалась организация "Общественная потребительская инициатива". В документе говорится о массовом пищевом отравлении 15 февраля в Ростове-на-Дону. По данным организации, виновником стала компания Good Food, бизнес которой построен на основе франчайзинга, позволяющего множеству отдельных ИП и ООО осуществлять деятельность под одним популярным брендом".

Как сообщил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, поскольку с момента выявления первых случаев отравлений прошло совсем немного времени, число пострадавших возрастет, возможно, до сотни человек. Руководитель организации не исключает, что такая ситуация сложилась в условиях моратория на внеплановые проверки, из-за чего предприниматели перестали беспокоиться по поводу соответствия своего бизнеса санитарно-гигиеническим, пожарнотехническим и прочим обязательным требования.

Также общественники предлагают приостановить деятельность всех хозяйствующих субъектов, действующих в различных регионах России под коммерческим обозначением Good Food, на период проверок, сообщают "Известия".

Тем временем, в Ростове-на-Дону завели уголовное дело по факту массового отравления жителей едой (пожаловались 50 человек) из наборов правильного питания. Роспотребнадзор по Ростовской области проверил производителя Good Food – выявлены грубые нарушения законодательства.