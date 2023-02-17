И.о. ректора РАНХиГС заявил о предстоящих кадровых перестановках

В РАНХиГС будет много кадровых перестановок.

Как сообщил исполняющий обязанности ректора Алексей Комиссаров, кому-то они понравятся, а кто-то будет их тяжело переживать. "Кадровые перестановки, безусловно, будут. Я честно говорю, что изменений будет много. Кому-то они понравятся, кто-то их будет достаточно тяжело переживать. Но у меня нет задачи просто поменять всех или столько-то процентов сотрудников. У каждого есть возможность себя проявить", - сказал и.о.

По его словам, ритм работы теперь будет гораздо выше, чем раньше, и если руководители готовы работать в таком ритме, руководствоваться главными ценностями и принципами академии и где-то меняться, значит, они будут работать. Комиссаров отметил, что кадровая перестройка будет наиболее активной в первые месяцы, а затем "основной костяк сформируется и останется".

По его словам, в России огромный дефицит квалифицированных управленцев в самых разных направлениях, "в том числе вообще на госслужбе".

Отмечается, что РАНХиГС планирует обучить по программе подготовки управленцев для новых регионов 6 тыс. человек из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщают "Известия".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что главе государства доложили об уходе ректора РАНХиГС Владимира Мау со своего поста, это важное учебное заведение, которое имеет "достаточно большой научный авторитет".