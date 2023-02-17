В России стали доступны переводы за границу через СБП

Жителям России стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в страны ближнего зарубежья.

Так, клиенты "Тинькофф" уже могут отправлять средства в Армению, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Операции осуществляются в рублях с конвертацией на стороне банка-партнера. При этом российская финансовая организация выступает посредником между СБП и иностранным банком.

Другие российские банки также налаживают трансграничные переводы через систему быстрых платежей. В ВТБ, "Открытии" и "Новикомбанке" рассчитывают запустить такие операции в Белоруссию в 2023 году, а в другие страны — по мере подключения НСПК.

Как считают эксперты, прежде всего, услуга будет актуальна для трудовых мигрантов и россиян, покинувших страну, сообщают "Известия".

Ранее Минфин РФ предложил одобрить расчеты через платежные системы из дружественных стран.