17 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

У торговых сетей сократился ассортимент бытовой химии и средств гигиены

В российских торговых сетях зафиксировано снижение ассортимента в категории "непродовольственные товары".

Об этом говорится в отчете аналитической компании NielsenIQ. Данный сегмент снизился на 16,2%. Категория включает в себя бытовую химию, средства по уходу за собой, для гигиены и др. Еще на 8% уменьшилось число детских товаров, на 3,8% – товаров для животных.

Генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров оценивает весь рынок непродовольственных товаров с учетом онлайна в 21,5 трлн руб. По его словам, сегмент действительно "просел" в натуральном выражении на 11,1%, но в деньгах за прошлый год вырос на 2,7%.

Эксперты объясняют снижение числа товаров бытовой химии и средств гигиены тем, что эти категории у ритейлеров были представлены в основном иностранными брендами, многие из которых после начала спецоперации приняли решение уйти из России, сообщают "Ведомости".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний осталось в России. "Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки", - отметил он.

Теги: торговые сети, товары



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