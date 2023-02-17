17 Февраля 2023
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Наука и техника В России
Фото: http://topwar.ru

Российские авиакомпании заместят импортные детали на западных самолетах

В России разработают и выпустят детали для иностранных самолетов.

S7 Technics вместе с "Росатомом" уже приступили к созданию различных фильтров и тормозных дисков. Также перевозчик ищет замену лакокрасочным материалам.

Это мера необходима на фоне прекращения иностранными поставщиками сервисной поддержки российских авиакомпаний из-за санкций. Пока S7 может сама отремонтировать только 17% деталей импортного двигателя и 67% систем всего самолета.

Как сообщил замгендиректора по инженерному сопровождению — главный инженер S7 Technics Виталий Сусанин, опытные образцы водяных и HEPA-фильтров (применяются для очистки воздуха) уже изготовлены, предстоят их испытания на самолете и сертификация, прежде чем они смогут использоваться.

С "Авиационными лакокрасочными технологиями" идет поиск аналогов растворителей и моющих средств, с девелопером ПИК и Специальным конструкторским бюро турбонагнетателей (СКБТ) — работы по реверс-инжинирингу и изготовлению различных элементов и заготовок, отметил Сусанин.

Эксперты отмечают, что компания продвинулась в этом направлении дальше всех в стране, сообщают "Известия".

Ространснадзор не возражает против продления сроков технического обслуживания иностранных самолетов. Ранее в Росавиацию и Ространснадзор с предложением увеличить сроки летной годности и техобслуживания обратились несколько авиакомпаний.

Теги: авиакомпании, авиация, самолеты



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