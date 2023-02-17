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Политика В России Москва
Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы Гусев заявил об участии в выборах мэра Москвы

Первый замглавы фракции "Справедливой России – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев сообщил, что будет участвовать в выборах мэра Москвы.

По его словам, его кандидатуру поддержал лидер партии Сергей Миронов. "На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин встретился с президентом. Это означает старт избирательной кампании. На этой неделе Сергей Михайлович Миронов заявил, что поддержит мою кандидатуру на выборах мэра, и сегодня мы на конференции регионального отделения обсудили предвыборную программу", — сказал парламентарий.

Гусев отметил, что формально решение о выдвижении будет принято предстоящим летом. В основу предвыборной программы кандидата от "Справедливой России" войдут помощь многодетным семьям, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте для семей с детьми, а также поддержка мобилизованных граждан, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в качестве одного из кандидатов рассматривалась кандидатура депутата Госдумы, экономиста Михаила Делягина. Другой номинант – сопредседатель партии Захар Прилепин.

Теги: выборы мжра, Москва, Дмитрий Гусев



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