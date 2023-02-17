СКР требует ограничить Фургала в сроках ознакомления по второму делу

Следственный комитет России обратился в Басманный суд с ходатайством об ограничении по срокам ознакомления с материалами второго уголовного дела, которое было заведено на экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Об этом заявил адвокат Михаил Карапетян. По его словам, 21 февраля судья Басманного суда Москвы Наталия Дударь рассмотрит ходатайство об ограничении политика в ознакомлении с "экономическим" делом до 7 апреля 2023 года. В настоящее время Фургал успел ознакомиться примерно с 50 томами из 256.

"Экономическое" дело, по которому проходит около десятка фигурантов, связано с заводом "Амурсталь". Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в 2007–2020 гг. в Москве и Хабаровском крае Фургал вместе с сообщниками "совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией".

Общий размер ущерба составил более 3,8 млрд руб.

Напомним, 10 февраля Люберецкий суд Подмосковья приговорил к срокам от 9,5 до 21 года лишения свободы фигурантов дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.