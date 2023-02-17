17 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Reuters / Sertac Kayar

В Турции произошло новое мощное землетрясение

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение.

Его магнитуда составила 5,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км в Средиземном море у побережья провинции Хатай.

После колебаний земной коры в провинции обрушились несколько зданий, которые до этого были серьезно повреждены 6 февраля, сообщает РИА "Новости".

Напомним, большинство зданий в турецком Адыямане, пострадавшем от землетрясений, находятся в критическом состоянии и будут снесены.

Теги: турция, землетрясение



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