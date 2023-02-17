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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэкономразвития разработало критерии для проектов технологического суверенитета

Минэкономразвития разработало вариант постановления кабмина, которым утверждаются подходы к определению проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России в рамках механизма таксономии.

Речь идет о стимулирующем инструменте, который подразумевает применение сниженных коэффициентов риска при финансировании таких проектов банками, что должно облегчить привлечение для них кредитных средств по приемлемым ставкам. Изначально идею таксономии для проектов импортозамещения и технологического суверенитета с введением риск-чувствительного подхода для кредитующих банков озвучил ЦБ РФ в докладе о развитии банковского регулирования и надзора в период перестройки экономики. Из него следовало, что размер риска будет зависеть от значимости проекта, при этом пониженными коэффициентами риска смогут пользоваться только прибыльные кредитные учреждения.

В 2021 году аналогичный механизм таксономии правительство РФ разрабатывало для ESG-проектов.

Как указали в ВЭБе, который вместе с Минэкономики и ЦБ участвовал в подготовке таксономии, всего стимулирующие меры могут помочь сформировать кредитный портфель в объеме 5–10 трлн руб., в том числе 1–2 трлн руб. в первый год после запуска указанного механизма, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с участниками Конгресса молодых ученых в центре "Сириус" в Сочи. Во время встречи глава государства призвал общество и ученых консолидироваться ради обретения технологического суверенитета. Примечательно, что на встрече используется аудиотехника (например, микрофоны) немецкой фирмы Bosch.

Теги: Минэкономразвития, технологический суверенитет



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