17 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ТАСС

Мерзлякова: Трое из вернувшихся с Украины военнопленных являются жителями Среднего Урала

Из всех солдат, вернувшихся сегодня из военного плена ВСУ, трое являются жителями Свердловской области. Об этом в своих соцсетях рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

"Новость, которую я всегда жду. Состоялся обмен военнопленными. На родину вернулся 101 военнослужащий. Трое из них наши - свердловские. С двумя главами уже переговорила. Благодарю родных за проявленное терпение. Один из парней с октября переживал тяжелейшие условия. А мама периодически звонила и говорила - Вы про нас забыли? Нет, про Вас и про всех помню. Будем надеяться, что и оставшиеся наши земляки вернутся домой", - написала омбудсмен.

Напомним, сегодня из украинского плена обратно в Россию вернулся 101 военнослужащий. Солдаты будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Теги: военнопленный, плен, солдат, военнослужащий



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