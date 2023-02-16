Минкульт сообщило, что не будет проводить "Кинотавр" в 2023 году

Министерство культуры РФ сообщило, что не собирается поддерживать "Кинотавр" в текущем году: заявка на проведение не поступала, а дальнейшую судьбу фестиваля будут решать организаторы и продюсеры. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство.

При этом у Министерства уже имеются другие планы на 2023 год. Менее, чем за два месяца в Минкульт поступило 142 заявки от фестивалей, 66 из которых были одобрены к проведению в этом году Кинофестивальным советом Минкультуры РФ. Также были определены 22 приоритетных направления государственной политики в области кинофестивального движения на текущий год.

В январе Министерство культуры страны заявило, что российские кинотеатры, выжившие после пандемии и ухода иностранных прокатчиков, вернулись к допандемийной посещаемости без показа иностранных фильмов.