В Словакии приняли резолюцию о "террористическом режиме" в РФ

Сегодня парламентом Словакии была принята резолюция "о террористическом режиме" на территории РФ. Саму же Россию стали считать государством, поддерживающим терроризм. Об этом сообщает братиславская газета Pravda.

В документе сказано, что что ЛДНР, Херсонская и Запорожская области до сих пор считаются составной частью Украины. Помимо этого в парламенте прозвучала инициатива о создании специального трибунала для судебного преследования за преступления на Украине. Там также осудили РФ за "развязывание гибридной ***** в Словакии", призвав правоохранителей принять меры.

За принятие резолюции проголосовало 78 из 120 депутатов. Против, как сообщает издание, выступили депутаты из партии "Курс – социальная демократия".