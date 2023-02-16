16 Февраля 2023
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Политика
Фото: Накануне.ru

Лукашенко запретил выдвигаться в депутаты лицам с двойным гражданством

Лица, имеющие двойное гражданство, больше не смогут выдвигать свою кандидатуру на место депутата в Беларуси. Это одно из изменений в Избирательном кодексе Республики, закон о котором подписал Александр Лукашенко.

Как сообщает Интерфакс, кандидаты не могут иметь гражданство иностранного государства, карту поляка или иной подобный документ. Помимо этого запрещена фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня.

Косвенно коснуться изменения и самих избирателей: закон отменяет порог явки для признания выборов в Палату состоявшимися, а время досрочного голосования переносит. Теперь, отдать свой голос можно в любое время с 12.00 до 19.00. Ранее голосование начиналось с 10.00, а с 14.00 до 16.00 был перерыв.

Теги: Беларусь, гражданство, депутат



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