Лукашенко запретил выдвигаться в депутаты лицам с двойным гражданством

Лица, имеющие двойное гражданство, больше не смогут выдвигать свою кандидатуру на место депутата в Беларуси. Это одно из изменений в Избирательном кодексе Республики, закон о котором подписал Александр Лукашенко.

Как сообщает Интерфакс, кандидаты не могут иметь гражданство иностранного государства, карту поляка или иной подобный документ. Помимо этого запрещена фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня.

Косвенно коснуться изменения и самих избирателей: закон отменяет порог явки для признания выборов в Палату состоявшимися, а время досрочного голосования переносит. Теперь, отдать свой голос можно в любое время с 12.00 до 19.00. Ранее голосование начиналось с 10.00, а с 14.00 до 16.00 был перерыв.