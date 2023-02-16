В ООН настаивают на освобождении журналистки Пономаренко, осужденной за фейки

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека призвали освободить барнаульскую журналистку Марию Пономаренко, приговоренную к колонии за фейковую новость.

"Глубоко обеспокоены шестилетним тюремным заключением журналистки Марии Пономаренко и пятилетним запретом на журналистскую деятельность за якобы распространение ложной информации о действиях России на Украине. Мы призываем к ее немедленному освобождению и прекращению подавления свободы выражения мнений", - пишет пресс-служба УВКПЧ ООН в своих соцсетях.

Вчера суд счел, что пост Пономаренко про мариупольский драмтеатр, размещенный в канале с 1,5 тыс. подписчиков, - это распространение фейков о ВС РФ. Обвинение запрашивало для женщины девять лет лишения свободы, однако суд снизил наказание до шести лет. В последнем слове Мария сказала, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей.

Напомним, что Союз журналистов России (СЖР) собирается бороться за отмену уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, а также за отмену административной статьи за дискредитацию все тех же ВС РФ. Но только после завершения спецоперации.