16 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Россию из украинского плена вернулся 101 военнослужащий

Сегодня из украинского плена обратно в Россию вернулся 101 военнослужащий. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, солдатам грозила смертельная опасность, но в результате переговоров их удалось вернуть домой.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 февраля из украинского плена также вернулось 63 российских солдата.

Сегодня омбудсмен Татьяна Москалькова также получила ответ верховного комиссара ООН на жалобу об отношении Киева к военнопленным. Правозащитница напомнила, что еще в январе жаловалась на насилие в отношении россиян, а также на случаи вымогательства.

Теги: плен, солдат, военнослужащий



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