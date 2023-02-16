В Россию из украинского плена вернулся 101 военнослужащий

Сегодня из украинского плена обратно в Россию вернулся 101 военнослужащий. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, солдатам грозила смертельная опасность, но в результате переговоров их удалось вернуть домой.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 февраля из украинского плена также вернулось 63 российских солдата.

Сегодня омбудсмен Татьяна Москалькова также получила ответ верховного комиссара ООН на жалобу об отношении Киева к военнопленным. Правозащитница напомнила, что еще в январе жаловалась на насилие в отношении россиян, а также на случаи вымогательства.