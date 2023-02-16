Облсуд встал на сторону Билалова, судившегося за место мэра Алапаевска

Глава Алапаевска Сайгид Билалов продолжит занимать пост мэра. К такому решению пришел Свердловский областной суд, отклонивший апелляцию депутатов гордумы, сообщает пресс-служба. До этого аналогичное решение принял и городской суд.

Решение о прекращении полномочий Сайгида Билалова гордума Алапаевска приняла 22 декабря. Депатуты объяснили это тем, что Сайгид Билалов не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения. В частности, не исполнил решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский и строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский, не смог решить вопрос по своевременному содержанию автомобильных дорог и вывозе снега в зимний период 2021-2022 годов и сорвал сроки строительства дома для переселенцев из ветхого жилья.

Позже городской суд Алапаевска признал отставку мэра незаконной.