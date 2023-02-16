"Питера Рида убили свои": Пригожин подозревает в смерти волонтера эстонца Лайдинена

Владелец ЧВК «Вагнер» и бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос CNN о подробностях гибели американского волонтера Питера Рида. Предприниматель заявил, что добровольца могли убить свои же, в частности, есть вопросы к эстонцу Эрко Лайдинен.

Ранее в Сети появились кадры гибели Пита Рида. Волонтер умер в Артемовске (Бахмут) после взрыва ракеты. Снаряд попал в машину, возле которой находился американец.

Как отметил Евгений Пригожин, у ЧВК «Вагнер» нет информации о смерти волонтера. По словам предпринимателя, с позиций «вагнеровцев» было невозможно обнаружить место, где находился волонтер и нанести удар. Однако у основателя ЧВК «Вагнер» есть предположения, кто виноват в гибели американца.

«Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций. С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои. А отчет о об этом убийстве подготовил эстонец Лайдинен. Поэтому обвинения против ЧВК «Вагнер» не имеют подтверждений», – высказался владелец ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что в условиях военных действий волонтеры четко сообщают СМИ о расцветке их одежды. Бизнесмен не понимает, по какой причине Лайдинен снимал видео в момент смерти Рида. В этом придется разобраться следствию, заключил Пригожин.